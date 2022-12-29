Honaz'ın genç modacıları, İtalya'da dijital kalıp hazırlamayı öğrendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, dijital kalıp hazırlama eğitimi amacıyla gittikleri İtalya'dan mutlu döndü.

Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Ulusal Ajans tarafından kabul edilip hibe alan “Mezun Öğrencilere Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Teknikleri” başlıklı Erasmus+ projesinin İtalya eğitimleri tamamlandı.

İtalya'nın Chieti şehrinde 3 hafta eğitim alan Honazlı öğrenciler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Projenin tamamlanmasından memnuniyet duyan okulun proje ekibi, yaptıkları açıklamada; “Projemizin sonunda ulus ötesi hareketliliğe katılan 6 öğrencimiz, alanında eğitimlerini tamamlamış; hem alan hem de teknoloji olarak bilgi ve becerilerini geliştirmiş ve bu alanda Denizli Organize Sanayi Bölgesinde işe yerleşmiştir. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenmenin 8 anahtar yeterliliği dahilinde temel becerilerini geliştirmiştir. Dolayısıyla; okulumuzun Avrupa Gelişim Planında yer alan ‘Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak ve Uluslararası iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe kavuşturulması' genel hedefine, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hedefleri arasında yer alan ‘Mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak' maddesine, 2023 Eğitim Vizyonunun Mesleki Eğitim hedeflerine, 11. Kalkınma Planında yer alan ‘Mesleki eğitim mezunlarının istihdam seferberliği, bilgi ve becerilerin güncelliğinin sağlanması, staj, girişimcilik ve iş başı eğitim programlarının etkinleştirilmesi' maddesine, Avrupa Komisyonunun Mesleki Eğitim öncelikleri arasında olan ‘Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenleri ve mentörler için hem okul hem de iş temelli ilk ve sürekli mesleki gelişim için sistematik yaklaşımlar ve fırsatlar sunmak' maddesine katkı sağlamıştır” dediler.

Kaklık tarihinin ilk Erasmus+ projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Ramazan Keskinsaz ise “Projenin yazılmasından sonlandırılmasına kadar emek veren okulumuz proje ekibine, bizlere bu fırsatları sunan Ulusal Ajansa ve proje yürütücüsü olan Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Uzmanı öğretmenimize Servet Dinç'e okul idaresi olarak teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi ve proje ekibimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.