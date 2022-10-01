Honaz'ın yolları yenileniyor

Belirlenen program çerçevesinde kent genelinde çerçeveli bir çalışma gerçekleştiren Fen İşleri ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Sathi kaplama asfalt ile kilit parke taşı döşeme ve yol onarma işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ‘'İlçe genelimizde rutin belediye hizmetlerimizin yanında yol yapım ve düzenleme işlerimizi de devam ettiriyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçemiz bir sanayi bölgesi. Tekstil, makine ve deri sanayi işletmelerinin yanı sıra traverten ve mermer fabrikaları da yoğun olarak faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

İşletme sahillerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Kepenek, "Kocabaş Mahallemizde yer alan Ballık Boğazı ülkemizin önemli traverten yataklarının bulunduğu bir bölge. Mermer ve traverten işletmelerinin bulunduğu alandaki yaklaşık 5 kilometrelik yol hem yetersiz kalıyor hem de ürünlerin taşınmasında ve fabrikalara ulaşımda özellikle kış günleri çamurdan, yaz günleri ise tozdan etkileniliyordu. Burada önemli bir çalışma gerçekleştirerek mevcut yolu tekrar düzenledik. Genişletme ve dolgu çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yolu sathi kaplama asfalt ile kaplayarak trafiğe açtık. İşletme sahiplerine hayırlı olsun'' diye konuştu.

Başkan Kepenek, Honaz Belediyesi ekiplerinin bütün imkanlarıyla seferber edildiğini ve açılacak olan yeni caddelerle vatandaşın karşı karşıya olduğu trafik problemlerinin daha da azalacağını, özellikle sanayi siteleri işletmelerinin ulaşım için yeni düzenlenen bu yolları kullanmaları neticesinde birçok ulaşım sorununun çözüme ulaştığını da sözlerine ekledi.