Horoz, Antalyaspor'a bileniyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekibin, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.