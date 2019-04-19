Horoz Giresun'da ötmek istiyor

Lig'de ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı için gittiği deplasmanda hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı ekip Giresunspor maçı için dün kentten ayrıldı. Denizlispor'un, Giresunspor maçına Adam Stachowiak, Asil Kaan Güler, Oğuz Yılmaz, Alperen Babacan, Abdülkerim Bardakcı, Gökhan Süzen, Keremcan Akyüz, Furkan Şeker, Kibong Mbamba, Deniz Vural, Burak Altıparmak, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Muhammed Himmet Ertürk, Lanre Kehinde, Seddar Karaman'dan oluşan kadro ile çıkması bekleniyor.

Kırmızı kart cezalısı Ziya Alkurt karşılaşmada forma giyemeyecekken, Mehmet Akyüz, İsmail Aissati, Lanre Kehinde ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Karşılaşma yarın oynanacak

Denizlispor 59 puan ile ligde ikinci sırada bulunurken, Gençlerbirliği 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil-siyahlı ekip ligde 50 gol atarken kalesinde 30 gol gördü. Denizlispor geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma yarın saat 14.00'te Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak.