Horozkent rakibini 4 golle gönderdi

Lig'inde Denizli'yi temsil eden Horozkentspor, evinde ağırladığı rakibi Samsun İlk Adım Belediyesi YABPA Spor'u 4-1 mağlup etti.

Lig'inde Denizli'yi temsil eden Horozkentspor, 4. hafta maçında Samsun İlk Adım Belediyesi YABPA Spor'u 3 ve 72'nci dakikada Huriye'nin, 45 ve 72'nci dakikalarda Sıla'nın golleri ile 4-1 mağlup etti. Rakip takımın golünü 77'nci dakikada Kamara attı. Yeşil siyahlılar bu sonuçla oynadığı 3 maç sonucu almış olduğu 7 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Osman Kıraç, yoğun maç trafiğine dikkat çekerek, “Ligin 3. haftasında ligin favori takımlarından olan Beylerbeyi Spor ile Perşembe günü oynadığımız zorlu deplasman maçının ardından kendi evimizde Samsun İlkadım Belediyesi YABPA Spor ile karşılaştık. Müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldık. Hafta içi oynağımız maçın yorgunluğu ile çıktığımız maçta, çok tempolu bir oyun sergileyemedik. Erken bulduğumuz gollerle ilk yarıyı 3-0 bitirdik” dedi.

“Oyun disiplininden kopuk zaman zaman bir görüntü verdik”

Rakiplerine karşı ara ara iyi bir performans yansıtamadıklarını vurgulayan Kıraç, “Zor geçmesini düşündüğünüz maçı erken bulduğumuz gollerle sonuç olarak rahatlattık ama yorgunluğun verdiği etki ile çok basit topları kaybederek istediğimiz oyun şablonu yansıtamadık. Oyun disiplininden kopuk zaman zaman bir görüntü verdik. 2'nci yarı da bulduğumuz dördüncü golden sonra kadroda oynatamadığımız az süre alan oyuncularımızı oyuna dahil ettik. 2 haftalık Milli takım arasında eksik gördüğümüz yanlarımızı düzelterek bir sonraki müsabakamıza hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.