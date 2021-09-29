Horozkent'in milli kalecisi Galatasaray yolunda

Denizli'nin 2. Ligdeki tek temsilcisi Horozkentspor'da forma terleten milli kalecisi Sudenur Sözüdoğru, Galatasaray'a transfer oluyor.

Denizli'nin 2. Ligdeki tek temsilcisi Horozkentspor'un Milli Kalecisi Sudenur Sözüdoğru Galatasaray yolunda. Başarılı kalecinin önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray'dan gelen teklife Horozkentspor Kulübü yöneticileri ve teknik heyetin de olumlu baktığı öğrenilen transfer konusunda açıklamalarda bulunan Milli Kaleci Sudenur Sözüdoğru, yaklaşık sekiz yıldır formasını giydiği Horozkentspor'da çok güzel anıları olduğunu, kendisi için iyi bir aile ortamı olduğunu dile getirerek, “Futbola Horozkentspor'da başladım. Yetişmemede emeği geçen antrenörlerime, başkanlarıma yöneticilerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Transfer konusunda yaklaşık bir hafta önce görüşmelerin başladığını belirten milli kaleci, “Her iki kulüpte anlaştı. İnşallah hayırlısı olur. Transfer konusunda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarı olduğum bir takımın formasını giymek çok gurur verici bir durum. Transferim kesinleşir ve gidersem amacım çok çalışarak başarılı olmak ve Denizli'yi ve Horozkentspor'u en iyi şekilde temsil etmek olacak” ifadelerini kullandı.