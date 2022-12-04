İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Horozkentspor, Gaziantep'den puansız döndü

Türkiye Kadınlar 1.

Ligi 7. haftasında deplasmanda Gaziantep Asya Spor ile karşılaşan Horozkentspor, her iki yarıda da üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.



Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının 55'nci dakikasında Cennet'in golü ile 1-0 öne geçen Denizli temsilcisi 64'üncü dakikada Giovania ve 90'ncı dakikada Birsen'in attığı gole engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve ligde ikinci yenilgisini almış oldu. Yeşil siyahlılar bu sonuçla 8 puanda kaldı.


Horozkentspor ligin 8'inci haftasında 7 Aralık 2022 tarihinde kendi evinde Soma Zafer Spor ve Gençlik ile karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.