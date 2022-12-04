Horozkentspor, Gaziantep'den puansız döndü

Ligi 7. haftasında deplasmanda Gaziantep Asya Spor ile karşılaşan Horozkentspor, her iki yarıda da üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının 55'nci dakikasında Cennet'in golü ile 1-0 öne geçen Denizli temsilcisi 64'üncü dakikada Giovania ve 90'ncı dakikada Birsen'in attığı gole engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve ligde ikinci yenilgisini almış oldu. Yeşil siyahlılar bu sonuçla 8 puanda kaldı.

Horozkentspor ligin 8'inci haftasında 7 Aralık 2022 tarihinde kendi evinde Soma Zafer Spor ve Gençlik ile karşılaşacak.