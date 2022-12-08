Horozkentspor'da hedef Süper Lig

Ligi 8. haftasında kendi evinde Soma Zafer Gençlik Spor ile karşılaşan Horozkentspor, rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı.

Ligi 8. haftasında kendi evinde Soma Zafer Gençlik Spor ile karşılaşan Horozkentspor, Sude Karabuğa ve Huriye Selçik'in attığı gol ile 2-1 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı. Misafir takımın tek golünü Damla Kaya kaydetti. İki hafta üst üste iki mağlubiyet alan yeşil siyahlılar bu galibiyet ile ligde üçüncü galibiyetini almış oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, iki hafta üst üste gelen yenilginin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kıraç, “Ligin 8'inci haftasında kendi evimizde oynadığımız Soma Zafer Gençlik Spor maçını 2-1'lik bir sonuçla bitirdik. Tabi zorlu bir maç trafiği vardı. Arka arkaya iki maç kaybettik. Tabi bunda sakatlıklarımızın verdiği sıkıntılarda etkili oldu. Hafta içi, hafta sonu, uzak deplasman, okul iş derken toparlanma konusunda da sıkıntılar yaşadık” dedi.

“Zorlu maç trafiğinde kızlar yorgunluğu da kaldıramıyor”

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen Osman Kıraç, “Bu günkü maçın da zor geçeceğinin farkındaydık. 1-0 öne geçtik. Her zaman bir sıkıntımız var. Gol attıktan sonra 3-5 dakikalık maçta bir konsantrasyon sorunu yaşıyor ve basit hatalardan benzer bir gol yiyoruz. Geçen hafta lidere karşı oynadığımız güzel oyunda, fark atabileceğimiz bir maçta 1-0 öne geçtik. Bu günkü yediğimiz bir gol gibi bir gol yedik. Sonra kızlar oyundan koptu. Orada elimizdeki maçı o şekilde verdik. Bu günde aynı benzeri bir pozisyon oldu. Golü attık, oyun bizdeyken yine basit bir gol yedik. Tabi bunlar bizi üzüyor. Zorlu maç trafiğinde kızlar yorgunluğu da kaldıramıyor ama hedefimiz Süper Lig. Her maç finalmiş gibi görüyoruz. Kızların mücadelesi ve gelişimleri açısından oyunları bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Ekonomik zorluklar yaşıyoruz”

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Horozkentspor ikinci Başkanı Abdülbaki Aras da, “Bu sezon uzun bir sezon. Soma Zafer Gençlik Spor ile yaptığımız bu kazanmakla hem rakibimizin puan olarak önüne geçtik hem de 3 puanı almış olduk. Bu hafta üç maçımız vardı. Pazar günü Gaziantep'ten döndük. Bu gün Soma ile oynadık. Cuma günü yola çıkıp Hatay deplasmanına gideceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda altı maçta altı galibiyet alıp ligde hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz ama maalesef şartlarımız çok zor. Her deplasman bizim için maddi ve manevi zorluklar içeriyor. Önümüzdeki maçları alıp ilk devreyi 18 puan ile kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bu hafta artık kazanıp yukarı doğru bir form yakalamak istedik”

Son maçları kazanıp üst liglere yükselmek istediklerini anlatan takım kaptanı Havane Dilbe ise, “İki haftalık kötü bir gidişatımız vardı. İki maç üst üste yenildik. Aslında geçen maç iyi de bir oyunumuz vardı. Yükselişe geçeceğimize inanıyorduk. Ama lidere karşı oynadık. Öne de geçmiştik ama olmadı. Bu hafta artık kazanıp yukarı doğru bir form yakalamak istedik. İyi bir mücadele ile galibiyetimizi aldık. Kalan maçlarımızı kazanıp üst sıralara yükselmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.