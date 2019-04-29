Horoz'un yüzü kendi evinde 5 haftadır gülmüyor

Yeşil-siyahlı ekip çoğunlukla golsüz beraberliklerle ayrıldığı kendi evindeki maçlarda şansızlığını sürdürdü ve rakipleri ile yenişemedi.

Denizlispor dün seyircisi önünde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Maç sonunda futbolcular sonuç karşısında adeta yıkılırken, kendi evinde son 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Abalı Denizlispor bu sonuca rağmen yinede zirve yarışından kopmayarak ligdeki ikinciliğini sürdürdü. Yeşil - siyahlı ekip en son ligin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Altınordu'yu 1-0'lık sonuçla geçmiş ardından ligin 23. haftasında ise rakibi Osmanlıspor'a 2-0 boyun eğmişti. Horoz sonrasında ise evinde oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı. Yeşil - siyahlı ekip deplasmanda istediği sonuçları alırken, kendi evinde ise sonuca ulaşamıyor. Denizlispor evinde oynadığı 5 maçtan birinde sahadan yenik ayrılırken, birisinde gollü diğer 3 maçta ise golsüz beraberlikle karşılaşmaları sonlandırdı.

“Müsabakayı maalesef berabere bitirdik”

Denizlispor'un tecrübeli Teknik Direktörü Yücel İldiz dün oynanan ve gol sesi çıkmayan Balıkesirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün kazanıp Süper Lig'in kapısından içeri girmek istiyorduk. Oyuna biraz tedirgin başladık, rakibimiz de önde bastırmaya çalıştı. İkinci yarının hemen hemen hepsi rakip ceza sahası içerisinde geçti diyebileceğimiz bir müsabakayı maalesef berabere bitirdik. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde tüm olanaklarımızı kullanmaya çalıştık ama her şeyi yaptık golü bulamadık” sözleri ile karşılaşmayı değerlendirdi.

Öte yandan, yeşil - siyahlı ekip ligin bitimine 3 hafta kala 63 puan ile ligde ikinci sırada yer alırken, en yakın takipçisi Hatayspor ise 58 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. Denizlispor, en yakın takipçisi ile arasındaki 5 puan avantajını lig bitimine kadar korumak istiyor.