Hugo Rodellaga: "Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz"

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, Süper Lig'de önemli maçlar olduğunu ve bir rekabet olduğunu kaydederek, “Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz o yüzden bunun zorluklarını engelleyebilmek için hazırlanmanız gerekiyor. Siz hazırlanırsanız rekabetin yüksek olduğu bir ligde tutunabilirsiniz” dedi.

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen takımın yıldız futbolcularından Rodallega, lige ve takıma dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta alınan Rizespor galibiyetinin takımın morali açısından çok iyi olduğunu kaydeden Rodallega, "Açıkçası grubun özgüveni için çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır da kazanamıyorduk kendi evimizde tekrardan kazanmak da çok önemliydi. Bunu sürdürebilmek daha önemli, bunun için de çalışıyoruz” dedi.

Rodallega, basın mensuplarının 'Gaziantep deplasmanı için neler düşünüyorsunuz?' sorusuna ise, “Rakibin önemi yok, her zaman zor maçlar olur Süper Lig'de. Rekabeti çok yüksek bir ligde oynuyoruz o yüzden bunun zorluklarını engelleyebilmek için hazırlanmanız gerekiyor, biz de bunun için çok çalışarak her zaman hazır olmaya gayret ediyoruz. O yüzden zor maç yoktur, rakip kim olursa olsun hepsi çok önemli maçtır. Siz hazırlanırsanız rekabetin yüksek olduğu bir ligde tutunabilirsiniz” yanıtını verdi.

“Herhangi bir şekilde hocamıza karşı gelmek gibi bir amacımız yok”

Geçtiğimiz haftaki Rizespor karşılaşmasında oyuncu değişikliği konusunda, Mehmet Özdilek'e müdahale ettiği yönündeki eleştirilere de açıklık getiren Rodallega, “Denizlispor gibi bir takımın kaptanlarından birisiyim. O pozisyonda aslında onu geri çağırmamın sebebi Zeki'nin sakatlığıydı, Zeki'nin iyi olup olmamasıydı. Çünkü baktığınızda Aissati bizim için çok önemli bir oyuncu, müthiş bir oyuncudur kendisi. Ama çıkarken herhangi bir şekilde hocamızın verdiği karara karşı bir tepki değildi asla. Sadece Zeki'nin durumu belli olmadığı için dursun onu bir görelim ondan sonra karar verilsin. Bu çok önemliydi çünkü takımın kaptanıysanız, kaptanlarından bir tanesiyseniz takımın iyiliğini düşünürsünüz. Ben de bu şekilde bir duruş sergiledim ama dediğim gibi kesinlikle sadece Zeki'nin durumuna bakarak hareket ettim. Herhangi bir şekilde hocamıza karşı gelmek değildi amacım. Böyle bir hedefimiz de yok zaten, kararları hocamız verir, biz sadece takımın iyiliği için mücadele veririz” dedi.

“Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar”

Rodallega, bir başka gazetecinin ise ‘Ligde 2 golünüz var uzun süredir gol atamıyorsunuz bu sizde baskı oluşturuyor mu?' sorusunu da yanıtlayarak, kendisinde sadece gol atamadığından değil aksine gol attığı zaman da baskı olduğunu söyledi. Rodallega, “Geçen senelere baktığınızda bu 12. haftaya geldiğimizde 8-9 golüm varken de baskı hissederdim. Çünkü kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar. O yüzden 8 golüm var 2 golüm var fark etmez, her zaman baskı hissederim. Çünkü ben buraya takıma katkıda bulunmak için gelmiş bir futbolcuyum, o yüzden niyetim her seferinde daha çok gol atabilmek daha çok çalışıp katkıda bulunmak. O yüzden her seferinde baskı altında hisseder insan, bunun kaç tane gol attığımızla alakası yoktur, sergilediğiniz duruşla ve profesyonellikle alakalıdır” diye konuştu.