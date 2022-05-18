Hukuk Fakültesi öğrencileri Denizli Adliyesi'nde uygulamalı eğitim görüyor

sınıf öğrencileri, “Medeni Usul Hukuku” dersinde, bir davanın nasıl açılacağı, hangi aşamaların tüketilmesi gerektiği ve hangi usul işlemlerin ne şekilde yapılacağı hususunda edindikleri teorik bilgiyi gerçeğe dönüştürüyor.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz tarafından hazırlanan ve öğrencilere dağıtılan kurgusal duruşma metinleri üzerinde gerekli hazırlıklarını yaparak dava dosyalarını tamamlayan öğrenciler, tahkikat duruşmasında gerçek bir hâkim ve avukat gibi duruşma salonunda cübbe giyerek savunma yaptı.

Uygulama eğitiminin, teorik bilgiyi kullanabilmek için olmazsa olmaz olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, benzer uygulama eğitimlerine devam edileceği, gelecek haftalarda “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” dersinde Arabuluculuk Merkezi ziyaretleri ile dava dışı uyuşmazlık çözüm yollarının uygulamalarının da yapılacağını, “Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar” dersinin de önümüzdeki dönemde açılarak dilekçe yazma tekniklerinin öğrencilere öğretileceğini aktardı.