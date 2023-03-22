Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Denizli'de 3 çocuğunun annesi olan Hülya hemşireyi, başında soda şişi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren koca hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda; gece saatlerine bir apartmanın 4'üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u (35) 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eşinin alkol almak için tekrar dışarı istemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını anlatan kocanın, sonrasında da alkol şişesini başında kırdığını, ardından bıçakladığını ve kendine hakim olamadığını anlatması yer aldı. Katilin tahrik altında olmaksızın olayı işlediğinin yer aldığı ve ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğu iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.