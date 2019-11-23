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Hurda malzemeler alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi 3. sanayi sitesi 37. sokakta meydana geldi. Kadir Aydoğdu'ya ait işyerinin yanında bulunan hurda malzemeler alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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