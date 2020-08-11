Hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü itfaiye çıkarttı

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü yoldan çıktı. hurdaya dönen otomobilden yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılabildi.

Kaza, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, Mert Korkmaz(24) idaresindeki 09 ADJ 988 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polisi itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ve yaralanan genç sürücüyü yoğun uğraşlar sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırdığı Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.