İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen otomobilden şans eseri kurtuldu

Denizli’de freni tutmayan otomobil istinat duvarından, tarlaya düştü.

Denizli'de freni tutmayan otomobil istinat duvarından, tarlaya düştü. 59 yaşındaki adam, hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.


Olay, Acıpayam ilçesi Kuzuören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin T., Renault marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmadı.Şahin T., bu arada el frenini kullanmak istedi. El freninin yerinden çıkmasının ardından 5 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü hurdaya dönen otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Şans eseri hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan Şahin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.