Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Honaz ilçesinin Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan 15 NS 625 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa A. ve 20 F 9112 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. seyir halinde iken arkalarından gelen 20 AH 161 plakalı otomobil sürücüsü Uğur K., kamyon ile otomobilin arasından aracıyla geçmek istediği sırada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri kazaya müdahalede bulundu.

Otomobil sürücülerinden Uğur K. ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.