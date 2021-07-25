Husemetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde husumetlisi tarafından pusuya düşürülerek iki ayağından vurulan şahıs, ağır yaralandı.

Olay, Buldan ilçesi Yeni mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı O.A ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden ikili sakinleştirildikten sonra bölgeden uzaklaşan M.T., iddiaya göre O.A.nın geçeceği yolda aracıyla beklemeye başladı. M.T. ardından O.A'yı geçerken gördüğü sırada tabancayla ateş etti. İki ayağından yaralanan O.A. kaldırıldığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi. M.T. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.