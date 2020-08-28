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Husumetli aileler hastane bahçesinde döner bıçaklarıyla birbirine saldırdı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Denizli’de, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile, hastane bahçesinde karşılaşınca yaklaşık 25 kişi sopalar ve bıçaklarla birbirlerine girdi.

Denizli'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile, hastane bahçesinde karşılaşınca yaklaşık 25 kişi sopalar ve bıçaklarla birbirlerine girdi. Olayda bir kişi döner bıçağı ile yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hastanenin acil girişinde karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yaklaşık 25 kişilik iki grup birbirlerine saldırmaya başladı. O esnada taraflardan birkaç kişi araçlara yönelerek, sopa ve döner bıçağı gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Denizli Devlet Hastanesi Acil girişine kadar sürüklenen gruba güvenlik personeli ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbardı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. polis ekipleri iki grubu güçlükle ayırdı.



1 yaralı, 4 gözaltı


İki grup arasında ki kavgada henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi döner bıçağı ile yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralı şahsı tedaviye aldı. O esnada polis ekipleri öfkeli grubu Çocuk Acil kısmında bir süre tutarak olaya karışan kişileri sakinleştirdi. Polis ekipleri kavgaya karışan 4 şahsı ise gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan şahsın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. öfkeli aile üyeleri ise yaralı olan şahsın yanına gitmek isteyerek güvenlik personeline zor anlar yaşatması dikkatlerden kaçmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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