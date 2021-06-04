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Husumetlisine ateş ettikten sonra intihar etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde, sokak ortasında husumetlisine av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaralayan şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde, sokak ortasında husumetlisine av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaralayan şahıs, aynı silahla yaşamına son verdi.


Olay, Çivril merkez Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Bulvarında bulunan KYK yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak ortasında karşılaştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şahıs, aynı silahla daha sonra başına ateş etti. Husumetlisini ağır yaralayan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan şahıs, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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