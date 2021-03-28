Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı

Denizli'de husumetlisini korkutmak için cadde ortasında ateş eden şüpheli, yoldan geçen 4 vatandaşı yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Yunus timleri tarafından yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde ortasında husumetlisini gören A.A., aracında bulunan tüfeği ile ateş etti. 3 el ateş eden A.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar cadde üzerinde gezen 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından A.A., 35 AY 2396 plakalı cipi ile kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleriyle iz süren polis ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede aracı ve şahsı arayan Yunus timleri, Kınıklı Caddesi üzerinde aracı park halinde buldu. Çevrede aracı inceledikleri sırada A.A., polis ekiplerinin yanına gelerek olayı gerçekleştiren kişi olduğunu belirterek teslim oldu.

Dövüldüğünü sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş etmiş

Bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde ilk ifadesinde A.A., daha önce A.Ö., ile kavga ettiklerini, dayak yediği ve bu durumu sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. A.A.'nın tüfeği sakladığı yeri göstermesi üzerine çalışma başlattı. A.A.'nın tüfeği sakladığı yerde ruhsatsız tüfek ve tabancanın yanı sıra çok sayıda mermi ele geçirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise olayda yaralanan Halil Necip B., L.N. ve 2 vatandaşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralanan vatandaşların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.