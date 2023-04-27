Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat

Mesut Kaldır, irritabl (huzursuz) bağırsak sendromunun genellikle kadınlarda görüldüğünü belirterek, tedavi yönteminin ise oldukça geniş olduğunu söyledi.

Huzursuz bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu isimleriyle bilinirken, toplumda genelde kadınları etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi nedenlerle ortaya çıkan, dışkı formunda değişikliklerle karakterize kronik fonksiyonel bir hastalık olan huzursuz bağırsak sendromuyla ilgili Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı Dr. Mesut Kaldır açıklamalarda bulundu.

“İrritabl bağırsak sendromu en çok kadınlarda görülüyor!”

Yapılan sonuca göre teşhisin konulduğunu ve ilaç seçeneğinin fazla olduğunu ifade eden Dr. Mesut Kaldır, “İBS dediğimiz irritabl bağırsak sendromu aslında adı üstünde irite olan bağırsak yani huzursuz olan bağırsak demek. En çok kadınlarda görülen rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda, çalışan grupta, sıkıntı ve stres içinde olan kişilerde daha çok gözüküyor. Fonksiyonel bir bağırsak bozukluğu olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda hastalık bağırsağın yerinde, zamanında yapması gerek sindirim işlemi fonksiyonunu ve bağırsağın pasajını ilerletme işlemini yeri ve zamanında yapamaması anlamına geliyor. Doğal olarak bundan huzursuz olan bağırsak kişiyi rahatsız edecek şikâyetleri ortaya çıkarır. En çok hastalarda karın ağrısı, şişkinlik görülür. Bu maksatla yapılan testler öncelikle metabolik olarak ardından ise görüntüleme yöntemleriyle karın içi organlara ait ultrason ve grafiklerle yapısal olarak inceleme yaparız. Çoğunlukla bu testlerde metabolik olarak rahatsızlık ortaya çıkmaz ama fonksiyonel olarak çıkabilir. Bu genellikle gaz ve şişkinliği gösteren bulgular olur, şikayetle birlikte tanı katileşir. İlaç seçeneğimiz oldukça geniş, özellikle gaz, şişkinliğe yönelik ilaçlar veririz, strese göre de antidepresan ilaçları kişiye göre ayarlarız” dedi.