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Idir Ouali, Denizlispor için geliyor

Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Faslı kanat oyuncusu Idir Ouali ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Faslı kanat oyuncusu Idir Ouali ile prensip anlaşmasına vardı.


Denizlispor yönetimi Belçika Pro Lig ekibi Kortrijk'den Faslı kanat oyuncusu Idir Ouali ile yarın 1,5 yıllık sözleşme yapacak. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün Denizli'ye gelerek son görüşmeleri gerçekleştireceği öğrenildi. Uzun süredir yurt dışında sürdürülen transfer çalışmalarında temasta bulunan oyuncunun transferi ile ilgili küçük pürüzlerin kaldığı ve imzanın yarın atılmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor.


Fransız pasaportlu futbolcu Ouali, 3 sezondur Belçika Pro Lig'de kortrijk forması ile mücadele ediyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu son 3 sezonda 88 maçın 73'ünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 15 gol kaydetti. Ouali, Dinamo Dresden, Paderborn ve Le Mans takımlarında kariyerini sürdürdükten sonra Kortrijk takımına dahil olmuştu. 1.74 boya sahip olan futbolcu her iki kanatta da oynayabilen bir özelliğe sahip.

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