İdrarda ağrısız pıhtılı kanama şikayetlerini geçiştirmeyin

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Op. Dr. Ali Gürağaç, idrarda ağrısız pıhtılı kanama şikayetlerinin erken tanı ve tedavi için önemli olduğunu ve geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu tür şikayetler üriner sistem tümörleri açısından ciddi bir risk faktörüdür” dedi.

İdrarda ağrısız pıhtılı kanama olması durumunda çok gecikmeden mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinden bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Op. Dr. Ali Gürağaç, “51 yaşındaki hastamız Bahri Bey, yaklaşık iki yıldır devam eden idrarda ağrısız pıhtılı kanama şikayetleri yaşıyormuş. İdrarda ağrısız pıhtılı kanamanın devamlı olmayıp ara ara olması sebebiyle hastamız önce bu durumun önemli olmadığını düşünmüş. Son zamanlarda bu şikayetleri ilerlediği ve sürekli hale geldiği için bize başvurdu. Kliniğimize geldiğinde sol böbreğinde tümöral oluşum olduğunu ve bu tümöral oluşumun karın içinde lenf bezi olarak adlandırdığımız yapılara ve akciğerine de sıçradığını tespit ettik. Hatta tümöral oluşumdan çok fazla kan kaybettiğinden kan değerlerinin de düşmüş olduğunu saptadık. Hastamızın kan değerinde düşmeye bağlı ciddi halsizlik şikayetleri de söz konusuydu. Onkoloji Uzmanımız Doç. Dr. Mustafa Öztürk'ün de görüşlerini alarak hastamızı ameliyata hazırladık. Sol böbreğin, etrafındaki zarlarla beraber tamamen alınması ve karın içine yayılan tümör odaklarının çıkarılması için ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın tümörü akciğere de sıçradığı için Onkoloji Uzmanımız tarafından hastanın akciğerdeki tümöral oluşumlarının ortadan kaldırılması amaçlı kemoterapi tedavisi planlandı” dedi.

“Birçok hastalığın erken teşhis ile tedavi şansı çok daha yüksektir”

Bu tür şikayetlerde doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Gürağaç, “Özellikle vurgulamam gereken konu hastamızın idrarda ağrısız, pıhtılı kanama şikayetini dikkate almaması durumudur. Bahri Bey, şikayetleri ilk başladığı zaman bize başvursaydı muhtemelen böbrek tümörü bu kadar büyük olmayacağından böbreğin tamamen alınmasından ziyade tümörlü kısmın alınarak böbreğin korunması cerrahisi uygulanabilirdi. Hatta tümör o dönemde küçük olacağından karın içi lenf bezlerine ve akciğere de yayılım riski daha az olacağından ameliyat sonrası kemoterapi alması da gerekmeyebilirdi. Burada önemli olan konu idrarda ağrısız özellikle pıhtılı kanama olması, üriner sistem tümörleri açısından ciddi bir risk faktörüdür. Bütün kanser tiplerinde erken dönemde tanı ve tedavi ciddi anlamda hastanın hayat kalitesini arttırmakla birlikte hayatını da kurtarma oranını çok yükseklere taşıyor. Herhangi bir şikayeti olanların bu konuyu ciddiye alması ve mutlaka bir uzmana başvurması gerekli” dedi.

“Doktorum Ali Bey'den de Tekden Hastanesi yönetiminden ve hemşirelerinden Allah razı olsun”

51 yaşındaki hasta Bahri Argun, “İdrarda kanama, sık sık idrara çıkma, kilo kaybı gibi şikayetlerim vardı. Aslında bu şikayetlerimi uzun zamandır yaşıyordum ama ben önemsemediğim için tedaviyi biraz geciktirdim. Şikayetlerim iyice artmaya başlayınca kontrole geldim. Üroloji bölümünden Ali Bey beni muayene etti ve tahliller yaptırdı. Doktorumun verdiği güvenle burada ameliyat olmaya karar verdim. Sağolsun doktorum çok ilgilendi. Ben de daha iyiyim. Tekden Hastanesi hemşirelerine ve personeline de benimle gerçekten aileden biri gibi ilgilendikleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.