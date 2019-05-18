İftar bereketi Muratdede'de

Denizli Büyükşehir Belediyesinin farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrasının durağı Muratdede Mahallesi oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iftara eşi Berrin Zolan ile katıldı. Mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak, ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, duaların ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Zolan, “Muratdede Mahallemize geldik, aynı sofrada buluştuk. Yoğun bir katılım var. İnsanlarımızın gözündeki ışıltıyı görmek çok güzel. Vatandaşlarımızla buluşmanın bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı vesilesi ile bu güzelliklerimiz artarak devam etsin. Allah'ım tutmuş olduğunuz oruçları ve duaları kabul ve makbul eylesin” dedi. Konuşmanın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.