İhlas Pazarlama 80. mağazasını Tavas'ta açtı.

şubesini, Denizli'nin Tavas ilçesine açtı.

Türkiye'nin her yerine yayılmış mağazalarıyla müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren İhlas Pazarlama, bu yıl açmayı hedeflediği 150 mağazanın 80. şubesini Denizli'nin Tavas ilçesinde hizmete sundu. Düzenlenen törene İhlas Pazarlama Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar ve İhlas Pazarlama çalışanları ile davetliler katıldı. Denizli'de açılacak yeni mağazaların da müjdesinin verildiği açılışta Acıpayam, Sarayköy, Çivril, Bozkurt, Dinar, Kale ve kent merkezindeki mağazaların projelendirildiği ifade edildi.

Açılış töreninde konuşan Hakan Bar, “Tavas Denizli'nin incisidir. Müteşebbis ruhu çok yüksek bir ildeyiz, Denizlililer İhlas Mağazaları'ndan alışveriş yapmayı çok seviyor. Bizim her ilçemizde 30, 40 ve 50 metrekarelik mağazalarımız var fakat 150 mağaza hedefi ile hem mağaza sayımızı hem de mağazalarımızın metrekare olarak büyüklüklerini arttıracağız. Denizli'de 8 yeni mağaza açmaya söz verdik. İlk çalışmamızı da Tavas ilçemizde gerçekleştirdik. İnşallah Acıpayam, Sarayköy, Çivril, Bozkurt, Dinar, Kale ilçeleri ile birlikte Denizli merkezde de bir mağaza açarak 2021'in sonu itibariyle hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

“Alışverişte bitmeyen dostluk sloganıyla şubelerimizi açamaya ve yolumuza devam edeceğiz”

Zaman içinde var olan mağazaların daha da büyütüleceğine değinen Bar, “Elbette hedefimiz sadece mağaza açarak insanlara hizmet değil. Ürün tanıtım ve satışını kişiye özel hale getiren İhlas Pazarlama olarak pandemi kurallarına da dikkat ederek müşterileri ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan kurallara dikkat ederken bir yandan da ticareti devam ettiriyoruz. Küçük olan mağazalarımızı büyütmek bir diğer hedefimiz. Mağazalarımızı müşterilerimizin daha rahat alışveriş yapabilmesi için en az 75 metrekare olmak üzere büyüteceğiz. Hedefimiz inşallah 75 ile 150 metrekare arasında değişen büyüklüklerde mağazalarda hizmet vermek” diye konuştu.