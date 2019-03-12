İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü 2018 yılını değerlendirdi

Denizli'de bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, satış direktörü Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Güler, İhlas Mağazaları Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, İhlas Pazarlama çalışanları ve Türkiye Gazetesi Dağıtım ekipleri katıldı.

2018 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılının hedefleri de konuşuldu. 24 aya uzanan taksit ve senetli Türk Lirası satışların devam ettiğine vurgu yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Önümüzdeki dönemde hem işimizi büyütmeyi hem 2019 içinde en az 500 daha kişi istihdam etmeyi planlanıyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi Dağıtım ekipleri, 2018 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ayakta alkışlandı.