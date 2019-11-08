İhlas Vakfı Denizli Temsilciliği 3 bin 500'ün üzerinde kitap dağıttı

Muhammed'in (SAV) hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı.

İhlas Vakfı kandillerde gelenek haline gelen kitap dağıtımı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili'nde de devam etti. 3 bin 500'ün üzerinde kitap yatsı namazının ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Bir hayli faydalı ve öğretici bilgilerin yer aldığı kitapları vatandaşlar almak için adeta bir birleri ile yarıştı. Dağıtılan 3 bin 500'ün üzerindeki kitap kısa sürede bitti.

İhlas Vakfı yetkililerinden alınan bilgilerde kandil ve mübarek günlerde bu tür kitap dağıtımı etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.