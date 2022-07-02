İhracat bir kez daha 500 milyon dolar sınırına yaklaştı

Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatında yaşanan artışlar geride bırakılan ayda da devam etti.

İhracat verileriyle ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, dünya genelinde yaşanan talep gerilemesine rağmen ihracat yükselişinin önemli olduğunu belirterek, ““İhracat artışımız devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle ihracat yükseliş trendimizde 2 yılı geride bırakmıştık. Haziranda da ihracatımız arttı. Ülkemiz ihracatı haziranda yüzde 18,5 yükselişle 23,4 milyar dolar olurken, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı ise yüzde 6,9 artışla 493 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle ilimiz ihracatı bir kez daha 500 milyon dolar sınırına yaklaştı. Denizli, ülkemiz ihracatında haziran ayında 7. il oldu. DENİB üyeleri tarafından yapılan ihracat ise yüzde 9,3 artışla 343 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık ihracatı yüzde 18,6 artışla 2 milyar 534 milyon dolar oldu. 2022 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ihracat hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü belirtebiliriz” dedi.

“ABD'ye olan ihracatımız yüzde 44,6 artışla 67 milyon dolar olarak gerçekleşti”

Başkan Memişoğlu, “Haziran ayında tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 7,3 artışla 173 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 4,8 artışla 80,5 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 10,7 azalışla 55 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 1,8 azalışla 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. Su ürünleri sektörümüzün ihracatının yüzde 60 artışla 17 milyon doları, kimyevi maddeler sektörümüzün ihracatının ise yüzde 100'ün üzerinde artışla 11 milyon doları geride bırakması haziran ayında bir kez daha dikkat çekti. Ülke bazında değerlendirdiğimizde ise, haziran ayında ilimiz ihracatında ilk sırada olan İngiltere'ye yapılan ihracatımız yüzde 11,7 artışla 84 milyon dolar oldu. Ardından gelen ABD'ye olan ihracatımız yüzde 44,6 artışla 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya ihracatımız yüzde 28 artışla 45 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 22,8 artışla 35 milyon dolar, Fransa'ya ihracatımız yüzde 11,9 yükselişle 24 milyon dolar oldu” ifadelerini kullandı.