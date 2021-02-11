İhracat pazarlarına daha hızlı erişim için “Online B2B Odası” kuruldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından “Online B2B Odası” tüm üyelerin müşterileri ile birebir görüşmelerine imkan sağlayacak oda kuruldu. İhracat pazarlarına daha aktif erişim için Online B2B Odasının tanıtımı basına açık bir şekilde düzenlendi. Günümüz koşullarında pandemiyle yükselişe geçen dijital dünyaya daha hızlı bir şekilde adapte olmak, bu süreçten daha az etkilenerek ihracatın arttırılması hedefinden yola çıkan DENİB tüm üyelerinin ihracat pazarlarına daha aktif erişimlerini sağlamak ve müşterileriyle iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla “Online B2B Odası” kurdu.

“Şuana kadar aldığımız geri dönüşler gayet olumlu”

Akıllı tahta vasıtasıyla ve yüksek çözünürlüklü kameralarla kullanıma hazır hale getirilen söz konusu odanın, tanıtımında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Pandemi döneminde ziyaretlerimiz kesintiye uğradı. Geçtiğimiz sene hayatımızda olmayan birçok şey hayatımızın içinde. Uzaktan çalışmadır, müşterilerle telefonla ya da internet üzerinde görüşme yapılmasıdır ve sanal fuarlar gibi. Geçen ayın 12 ile 17'si arasında Virtual Hometex Turkey 2021 fuarını yaptık. Yaklaşık bin 101 yabancı, total da bin 600 katılımcı 30 bine yakın temas gerçekleştirdik. Hala daha 60 gün fuar açık olduğu için görüşmelere ve referanslar devam ediyor. Onla ilgili anket çalışması gönderdik katılımcılara. 88 katılımcının Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden Bursa'dan, Denizli'den, Samsun'dan katılımcılarımız vardı. Fuarları yapmayı ve devam etmeyi umuyoruz. Çünkü şuana kadar aldığımız geri dönüşler gayet olumlu” diye konuştu.

“Akıllı tahtanın marifetlerinden faydalanabilecekler”

DENİB Başkanı Memişoğlu, “Firmalarımızın bilgisayarı gibi telefon aracılığıyla görüşmeler yapılıyor ama biz firmalarımızın tüm DENİB üyelerini davet ediyorum buna. Burada yüksek çözünürlüklü kameralarla akıllı tahtalarla müşterileri ile bire bir görüşmeler yapabilecekler. Akıllı tahtanın marifetlerinden faydalanabilecekler. Çünkü bilgisayarda yapamadığımız birçok özelliği akıllı tahta ile yapılabilmeniz mümkün. Kendi kataloglarını, fotoğraflarını burada yükleyerek anında bilgileri kullanıp, bizde bilgileri kalmadan tekrar geri götürebilecekler. Buradan mailde gönderebilecekler ve toplantı anında düzenleme gibi işlemleri yapabilecekler. Bu görüşmeler kayıt altında olacağı için, isterlerse kendileri daha sonra alabilecekler. Burada sadece yapmanız gereken Denizli İhracatçılar Birliğimizi arayıp bizden sadece randevu almalarıdır. İnşallah hayırlı olur, hayırlı bağlantılara sebep olur” dedi.

“Online B2B'nin büyük bir faydası olacağına inanıyorum”

Program tanıtımında konuşan Ev ve Otel Tekstili Genel Direktörü Okan Oğuz, “İhracat ailesinin bir ferdi olarak, DENİB ailesine çok teşekkür ediyorum. Yeni dünya üzerinde dijitalleştiğimiz bu dünyada şuanda fazlasıyla ihtiyacımız olan Online B2B'nin büyük bir faydası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ardından Rusya'daki potansiyel firmasıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek ürünlerini akıllı tahta vasıtasıyla tanıtarak toplantıya devam edildi. Akıllı tahta ile üye firmaların Online B2B Odasını kullanması için randevu sistemi ile kullanılabileceği açıklandı.