İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği

Merkezefendi Belediyesi, ‘İyilik Hareketi' kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, korona virüs nedeniyle başlayan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek amacıyla ilçede çalışma başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, bu proje kapsamında hayırsever vatandaşlar sıfır veya kullanılabilir durumda olan ikinci el tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyaları Merkezefendi'de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek. Öğrencilere destek olmak isteyen vatandaşların, www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli internet adresinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden kayıt oluşturması gerekiyor. Ekipler tarafından teslim alınan ürünler ise işlemden geçirilecek. Bu işlemden sonra tablet ve bilgisayara uzaktan eğitim için gereken uygulamalar ve programlar bilgi işlem personelleri tarafından yüklenerek kullanıma hazır hale getirilecek. Hazır durumda olan elektronik eşyalar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

“Öğrencilerimize, hayırseverler aracılığı ile tablet ve bilgisayar desteği sağlayacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçedeki iyilik hareketinin her geçen büyüdüğünü belirterek, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde gerek fiziki gerekse sosyal anlamda hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olduk. Öğrencilerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek de ‘İyilik Hareketi' kapsamında yeni bir proje başlatıyoruz. Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan, elinde dijital cihaz bulunmayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hayırseverler aracılığı ile tablet ve bilgisayar desteği sağlayacağız. Hemşehrilerimizin öğrencilerimize hediye edeceği elektronik cihazlar belli işlemlerden geçirilerek ve uzaktan eğitime hazır hale getirilecek. Merkezefendi Belediyesi, her zaman insana dokunan projeler üretmeye ve uygulamaya devam edecektir. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili hemşehrilerimiz için” diye konuştu.