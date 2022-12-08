İhtiyaç sahipleri sıcak yemeklerle buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde Denizli'de faaliyete geçecek “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi” protokolü imzalandı. Protokol törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Kızılay Denizli Şube Başkanı Osman Yüceliş ve yönetimi katıldı. Yüceliş burada yaptığı konuşmada Denizli Kızılay'ı için önemli ve anlamlı bir günde olduklarını belirterek, “Kızılay'ın asli görevlerinden birisi gerek normal yaşamda gerekse afetlerde ihtiyaç sahiplerinin beslenme ihtiyacını gidermektir” dedi. Başkan Zolan'ın desteğiyle, ihtiyaç sahiplerinin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Denizli'de bir aşevi açmak için bir araya geldiklerine değinen Yüceliş, “Desteklerinizden ve yardımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Bu aşevi Denizli'nin, Denizlilerin. Denizli'mize hayırlı olur inşallah. Bağışçılarımızdan, hayırseverlerimizden ve iş adamlarımızdan aşevimize sahip çıkmalarını, desteklemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizde hiç kimse aç yatmasın, hiç kimse sahipsiz kalmasın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bugün iki güzel kurumla Denizli'de güzel bir işin başlangıcını yapacaklarını belirterek, Kızılay'ın Denizli'de, Türkiye'de ve tüm dünyada afetlerde veya ihtiyaç anında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koştuğunu ve bunun da çok kıymetli olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin ihtiyaçlarını karşılama anlamında, yol, park, altyapı, spor, yeşil alanlar, kültür sanat faaliyetleri gibi birçok alanda en üst seviyede hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, bunların yanında sosyal belediyecilik anlamında da birçok hizmet yürüttüklerini kaydetti. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kente bir aşevi kazandıracaklarını belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Amacımız şehrimizde hiç kimse aç yatmasın, hiç kimse sahipsiz kalmasın. Aşeviyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek, sıcak yemek yemeklerini sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz, yemek yapamayacak durumda olan, fiziki olarak yetersiz durumdaki insanlarımızın evlerine sıcak yemek götürmeye yönelik bir çalışmadır aşevimiz.”

“İnşallah bu yürüyüş güçlenerek devam etsin”

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi'nin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan, “Kızılay Genel Merkezimize, Kızılay Denizli Şubemize, emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem Kızılay'ın hem de Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla insanlarımızın aç yatmaması, sıcak yemeğe ulaşmasına yönelik yürüyüşümüz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bu yürüyüş güçlenerek devam etsin. Bizler başlangıçta birçok imkanımızı seferber edeceğiz. Hayırseverlerimize de bağış yapma konusunda büyük bir fırsat olacak. Allah'ım bu gayretimizi kabul ve makbul eylesin inşallah” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hürriyet Mahallesi'nde tüm araç, gereç ve ekipmanlarıyla işletmeye hazır hale getirdiği aşevi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde işletilecek. Denizli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yetim, öksüz, muhtaç kişilere yemek hizmeti verecek Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi, ayrıca Denizli veya çevre illerdeki afetzedeler ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yemek hizmetinde bulunacak.