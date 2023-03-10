İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Seçkin Y. idaresindeki 20 AHP 340 plakalı SUV araç ile Hamza T. hakimiyetindeki 20 NR 156 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hamza T. ile yanında yolcu konumunda bulunan Fatma T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.