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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Honaz ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın diğer evlere çıkmadan söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Honaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tekeli Sokak üzerindeki iki katlı evde meydana geldi. Fikriye Y., isimli şahsa ait iki katlı ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatin sonunda söndürüldü. Ekiplerin alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun uğraş verdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, alevlerin evi sardığı anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde havaya yükselen alevler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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