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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Olayda, karı koca çift son anda canlarını kurtararak yanan evden dışarı çıktı.



Edinilen bilgilere göre, yangın Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Demirağaç'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın esnasında evde olan karı koca çift dumanı fark edince can havliyle kendilerini dışarı attı. Ardından itfaiyeyi arayan Demirağaç yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek çevresindeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı. Olayın ardından ahşap ev alevlere tamamen teslim olup kullanılamaz hale gelirken, yangın sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Öte yandan, kış vakti evleri yanan yaşlı çift ise geçici süre ile bir yakınlarının yanına sığındı.

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