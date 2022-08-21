İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesinde Samanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Çokgezen (28) idaresindeki 64 LC 647 plakalı otomobil ile M.K.(34) yönetimindeki 20 BL 615 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda kafa kafaya çarpıştı. Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan Çokgezen idaresindeki otomobil takla atarak yan durabildi.

Kaza sonrası araç içerisinde yaralıları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara il müdaleye gerçekleştirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hasan Çokgezen, kurtarılamadı. Diğer yaralı sürücü M.K. ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan K.S. ise Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan kaza sonucu hayatını kaybeden Hasan Çokgezen, bugün öğle saatlerinde Tavas ilçesinde Mahalle Camide kılanan cenaze namazı sonrası Baharlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.