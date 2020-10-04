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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçların içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kaza, Çal ilçesi Süller yolu Kumral mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;


H.H.Ü. idaresindeki 20 DR 647 plakalı Ford marka otomobil, karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 NA 800 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 20 NA 800 plakalı araç sürücü M.T ile diğer araç sürücüsü H.H.Ü., yolcular T. Ü. ve H. N. Ü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Çal devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü M.T., yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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