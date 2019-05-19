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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesinde meydana geldi. İlçe çıkışında yaşanan kazada, Serdar Öner idaresindeki 20 PA 456 plakalı otomobil ile Emre Eryılmaz'ın kullandığı 20 V 1083 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Eryılmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için araçların LPG bağlantılarını sökerek, güvenlik önlemi aldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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