İkili tarama testi ile gebelikteki risk faktörünün önüne geçin

Dr. Suat Gencer, ikili tarama testinin gebelikte herhangi bir olumsuzluk olup olmadığının erken bildirmesi noktasında önemli bir test olduğunu söyledi.

İkili tarama testi, hamileliğin 11. ile 14. haftaları arasında uygulanan bir testtir. Bu test, down sendromu için riskli bir durumun olup olmadığını belirlemek için yapılan bir uygulamadır. Bu test, gebelerin kanındaki bazı protein düzeylerini, bebeğin ense kalınlığını, burun yapısını ve diğer ultrasonografik özellikleri gibi faktörlere dayanarak risk skorunu hesaplar. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Op. Dr. Suat Gencer önemli bilgilendirmede bulundu.

Op. Dr. Gencer, “İkili tarama testi gebelerde erken dönemde yapılan tarama testlerinden bir tanesidir. İkili tarama testi dışında, üçlü tarama testi, dörtlü tarama testleri de vardır. İkili tarama testi 11. ila 14. hafta arasında yapılabilen, riskli bir durum var ise en erken bizi haberdar eden bir testtir. Test sonucunun olumsuz olarak neticelenmesi, bebeğin down sendromlu olduğu anlamına değil, riskin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Risk yüksek olsa da, sağlıklı bir bebek doğabilir. Down sendromu 21. kromozom fazlalığından olur. Bununla birlikte 13. ve 18. kromozom fazlalıkları da değerlendirilmiş olur. Bu testi yaparken hastanın açlık veya tokluk durumu önemli değildir, herhangi bir zamanda yapılabilmektedir. Test hastalara zarar vermemektedir. Ultrasonda bebeğin baş, popo mesafesi ölçümü, ense kalınlığının ölçümüyle birlikte anneden alınan kan sonucunun analizinden ortaya çıkan bir risk değeridir” dedi.

“Sağlıklı gebelik için ikili tarama testini ihmal etmeyin”

Op. Dr. Gencer, “İkili tarama testi bütün gebelerde yapılması gereken rutin bir işlem değildir. Bizler gebelere, ikili tarama testinin 11. ila 14. haftalar arasında yapılabildiğini ve avantajlarını açıklıyoruz. Genellikle gebelerin tercihine göre yapıyoruz. İkili testte cinsiyet belirlenememektedir. Bu test özellikle bazı kromozomların fazlalığına yönelik risk faktörünü ortaya çıkarma testi. Gebe, bebekte down sendromu ortaya çıktı ise, bu gebeliği istemeyebilir. Eğer isterse de ne ile karşılaşabileceği konusunda ön hazırlık yapma şansı veya psikolojik açıdan hazırlanma şansı olabilmektedir” diye konuştu.