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İkinci mahalle konağının yapımı devam ediyor

Yukarışamlı Mahallesinin ardından Kurtluca Mahallesine de mahalle konağı yapımı devam ediyor.

Başkan Örki, “Çalışan insanlarıyla, eli nasırlı, alnı terli insanlarıyla meşhur mahallemiz olan Kurtluca mahallemize yakışır mahalle konağımızın inşasına başladık” dedi.


Pamukkale Belediyesi, tüm ilçede yaşayan vatandaşlara yaşadıkları mahallelerde yepyeni projeler sunmaya devam ediyor. İlki Yukarışamlı mahallesinde başlanan mahalle konağının ikincisi Kurtluca'ya yapılıyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda 200 metrekare kapalı alana sahip olacak Kurtluca Mahalle Konağı'nda çok amaçlı salon, muhtarlık odası, doktor ve hemşire odaları, mutfak ve tuvaletler yer alacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurtluca Mahalle Konağı inşaatında incelemelerde bulundu. “Denizli'mizin saklı cennetlerinden bir tanesi olan Kurtluca mahallemiz, çalışan insanlarıyla, eli nasırlı, alnı terli insanlarıyla meşhur” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bize de bu mahallemize hizmet etmek yakışır. Bu düşünceyle yola çıkarak seçim öncesi vaatlerimizden olan mahalle konaklarımızdan birini Kurtluca'ya yapıyoruz. Bu konağın bahçesini de çocuklarımızın, büyüklerimizin rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn ediyoruz. Hemen önünde çok güzel bir meydanla mahalle halkımızın bütün toplantı ihtiyaçlarını karşılayacak alanı ortaya koymuş olacağız. Mahalle Konağımızda çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza eğitimler verilecek. Bu eğitimler vesilesiyle mahallemizin üretim kabiliyeti de artmış olacak. Kadınlarımıza burada çok güzel kurslar, eğitimler vermeyi planlıyoruz” dedi.

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