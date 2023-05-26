İklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele yöntemleri gençlere anlatıldı

Denizli'de düzenlenen Liseler Arası İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayında iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele etme ve sürdürülebilir yaşam tarzı gençlere anlatıldı.

Denizli'de Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesince yürütülen Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı (UN Global Schools Program) çerçevesinde Liseler Arası İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, okul müdürleri ile 13 okuldan 47 öğrenci katıldı.

Liseler Arası İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayı; iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele etme ve sürdürülebilir yaşam inşa edilebilmelerinde gençlerin farkındalığının sağlanması ve eyleme geçmeleri konusunda bildilendirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. İki oturum olarak gün boyu gerçekleştirilecek çalıştayda iklim ve çocuk hakları, iklim eğitiminin önemi, beşeri kaynaklı küresel iklim değişikliği ve gençliğin bu durumu önlemedeki rolü, küresel ısınma, kuraklık, küresel gıda krizi, biyoçeşitlilik kaybı, Türkiye'de alternatif enerji kaynakları geliştirilmesi, sorumlu tüketim, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konularında görüş alışverişin bulunuldu.

Çalıştayda İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Doğa ve İklim Bilimcisi Prof. Dr. Levent Kurnaz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Koordinatörü Bahar Özay çevrimiçi bağlanarak konferans verdi.

Çalıştaya katkı sağlayan paydaşlara teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Gençlerimizin ortak yaşama alanı olan dünyada hepimizi ilgilendiren konularda bu duyarlılığını görmek bize keyif ve gurur veriyor. Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programında dünyada 330 okul içerisinde ilimizden bir okulumuzun da yer alması ayrı bir önem taşıyor. Dünya var olduğu günden bugüne bir denge üzerine kurulu. Bu denge canlı ve cansız varlıkların birbirini tolere edebildiği bir ekosisteme sahiptir. Bu denge insan eliyle ve beşeri kaynaklarla bozuluyor. İnsanın hırsları, talepleri daha fazla üretme ve kazanma güdüsü ile hareket edildiğinde kaynakları verimli kullanma yerine bir tarafın aleyhine bir tarafında lehine kullanılma başlıyor. Tüm bunlar da dengeyi bozar hale geliyor. Dünyadaki tüm ülkeler kaynakların doğru ve doğaya zarar verilmeden kullanılması adına stratejiler ve politikalar geliştiriyor. 2015 yılında Paris'te imza altına alınan Paris İklim Anlaşmasında ülkemiz de yer alıyor. Tüm bu tedbirlerde işin özü kendimizden başlıyor. Tasarruf ve israf etmemekle dünyaya, hayata ve insanlara katkıda bulunuruz. Bugün burada olan siz değerli öğrencilerimizin farkındalığından dolayı bizler ve dolayısıyla ülkemiz çok şanslı. İklim değişikliğinden etkilenen en büyük faktörlerin arasında azalan su kaynakları var. Ülkemiz su açısından çok zengin bir ülke konumunda değildir. Suyumuzu verimli bir şekilde kullanmalıyız ki can damarımız kurumasın. Geri dönüşümün değeri her geçen gün daha da artıyor. Dünyada kısıtlı olan kaynakların tüketilmemesi adına geri dönüşüm hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.