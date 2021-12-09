İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. İRAP Denizli Tanıtım Toplantısı Denizli AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Fuat Atik; “Afetlerin etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına, afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olacak olan Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalışmalarımız AFAD Başkanlığı koordinesinde ve kılavuzluğunda ilimizdeki paydaş kurum/kuruluşların katılımlarıyla bu yılbaşında başlamış ve yıl sonu itibari ile tamamlanmıştır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da bizzat yakından takip ettiği ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Denizli İl Afet Risk Azaltma Planın amacı; Afete dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Ayrıca, doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki yapılı çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin tahmin edilmesini ve bu etkileri azaltma amacını hedeflemektedir" dedi.

İRAP şehirlerde güvenli bir yaşamı sağlamak, afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için afetler olmadan hayata geçirilmesi gereken çalışmaları, bir süreç dahilinde tarif eden sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan olduğu belirtildi. İRAP Denizli planının bireysel/kurumsal olarak benimsenilmesi ve sahiplenilmesi, İRAP kapsamında ortaya çıkan eylemlerin sorumlu ve destek kuruluşlar tarafından titizlikle yerine getirilmesi, takip edilmesi gerektiği belirtilerek toplantı sona erdi.