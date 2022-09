İl Milli Eğitim Müdürü Ekici miniklerle bir araya geldi

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Okullarda eğitim öğretim sürerken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise kent genelinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ekici, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı itibariyle her kademeden 19 özel eğitim okulunda 829 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

“Denizli'nin eğitimde marka bir şehir olduğunu dile getiriyoruz”

Bakanlığın eğitim alanındaki yaptığı tüm yeniliklerin odağında eğitimde fırsat eşitliği olduğunu vurgulayan Müdür Ekici, “Özel çocuklarımıza ve ailelerine her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Her fırsatta Denizli'nin eğitimde marka bir şehir olduğunu dile getiriyoruz. Bu iddiamızın en büyük göstergelerinden biri de ilimizde özel eğitime verilen önemdir. Her engel türünde bir özel eğitim okuluna sahibiz ve bu okullarımız sahip oldukları donanım ve imkanlarla çevre illerden bile öğrenci kabul eder hale gelmiş durumdalar. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı itibariyle her kademeden 19 özel eğitim okulumuzda 829 öğrencimiz eğitim gördü. Özel eğitim alanında verdiğimiz hizmetler ilimizde yalnızca bu okullarımız çatısı altında değil; ayrıca kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerimiz de var ve bu sayede akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine de olanak sağlamış oluyoruz. Özel çocuklarımızı hayata hazırlamak ve toplumda kendilerine yer edinebilmelerine destek olmak bizler için çok önemli. Okul öncesinden meslek okullarına kadar her kademe ve türde verilen özel eğitimle ilimizde öğrencilerimize hizmet veriyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici özel eğitim alanında en yenilikçi yaklaşımlarla eğitim-öğretime devam eden Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu dersliklerini gezerek, özel öğrencilerin gününe ortak oldu, onlarla birlikte faaliyetler yaptı ve sohbet etti. Aynı zamanda öğrenci velileri ile bir araya gelen Müdür Ekici velilerle birlikte bir süre sohbet etti.