İlçe güvenlik kameraları ile donatıldı, 726 olan olay sayısı, 448'e düştü

Göreve geldiklerinde tüm ilçeyi güvenlik kameraları ile donattıklarını aktaran Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Yılda ortalama 726 olan olay sayısı 448'e, 164 olan faili meçhul olay sayısı ise 47'ye düştü” dedi.

Denizli'nin büyükşehir olmasıyla kurulan Pamukkale Belediyesi'nin kurucu Başkanı Hüseyin Gürlesin, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı kent protokolüne veda ziyaretlerine başladı. Başkan Gürlesin, bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Gürlesin'in göreve geldiğinde yaptığı önemli yatırımlardan biri tüm ilçenin güvenlik kameraları ile donatılması oldu. Başkan Gürlesin, projenin hayata geçtiği 2015 yıllarında maliyeti 4 milyon lira olan bir yatırımla 68 mahallede 593 adet MOBESE kamerası projesi ile ilçenin güvenliğinin sağlanmasına destek verdi.

“Güvenlik için tüm desteği verdik”

Pamukkale için tüm kamu kurumlarıyla olduğu gibi güvenlik güçleriyle de her zaman el ele, omuz omuza çalıştıklarını aktaran Başkan Gürlesin, “Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilçe sınırlarımızda her türlü tedbir için destek verdik. İlçemizde güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak görevimizdi. Bu anlamda önemli bir projeyi hayata geçirdik. Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen göreve gelir gelmez yaptığımız en önemli projelerimizden biri oldu. 2015 yılında başladığımız projemizi kısa sürede tamamlayarak, 68 mahallemizin tamamını MOBESE kameralarıyla donattık. Sıfırdan kurulan bir belediye olarak, Türkiye'de bir ilke imza atmış olduk. Aynı zamanda ilçemiz daha güvenli hale geldi. Öyle ki ilçemizde kameralar takılmadan önce yılda ortalama 726 olan olay sayısı 448'e, 164 olan faili meçhul olay sayısı ise 47'ye düştü” dedi.