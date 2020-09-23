İlçelerde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Denizli'nin Kale ilçesinde iki mahalle arasında yer alan 4 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, “Kale ilçemizde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale ilçesinin Adamharmanı Mahallesi'ni ziyaret ederek, Narlı Mahallesi makası ile Adamharmanı arasında asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kale ilçe Başkanı, Tavas ilçe Başkanı ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Kale'nin Adamharmanı ve Narlı Mahallesi makası arasında yer alan çalışmaları incelerken, burada kendisine selam veren vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan, Adamharmanı Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

“Çok işlek ve önemli bir yol burası”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini anlatan Başkan Zolan, vatandaşları korona virüse karşı tedbirli olmalarını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kale ilçesindeki yol çalışmalarının hızla sürdüğünü, kısa süre içinde tamamlayacaklarını kaydeden Başkan Zolan, “Güle güle kullanın, hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermeden kullanalım. Çok işlek ve önemli bir yol burası. Vatandaşımızın talep ettiği ve sürekli kullandığı güzergahları üst seviyede konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Yaptığımız bu 4 kilometrelik yolumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Denizlimiz için ne yapsak az, hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Başkan Zolan, Denizli'nin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirterek, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Adamharmanı ve Narlı Mahallesi'nin ihtiyacı olan asfaltlama çalışması ile yolları daha konforlu ve güvenli bir hale getirdiklerini söyleyen Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz. Denizlimiz için ne yapsak az, hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.