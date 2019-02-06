İldiz: "Halen bir şey başarmadık"

Lig sonunda ilk iki takım içerisinde olmak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu kendi evinde oynayacağı ve ligde 6. sırada bulunan Altınordu maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, kadroda sarı kart cezalısı ve sakat futbolcuların olduğunu da belirtti. Geçtiğimiz hafta sonu Hatayspor maçı devre arasında babasının öldüğünü öğrenen Lanre Kehinde'nin de Altınourdu maçında oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade eden İldiz, “Şu anda iyi bir gidişatımız var ve lideriz. Ama yine söylemekte fayda var, halen bir şey başarmadık. Lig sonunda ilk iki takım içerisinde olmak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

"Hazırlıklarımız iyi gidiyor"

Altınordu maçı hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan İldiz, "Ufak tefek eksikliklerimiz var. Dün bazı arkadaşlarımız antrenmana çıkamadı ama bugün onlar da katıldı takıma. Ziya sarı kart cezalısı durumuna düştü, oynayamayacak. Khendi'nin durumu malum, hafta sonuna kadar belli olacak, açıkçası biraz da kendi inisiyatifine bıraktık. Himmet'in sakatlığı devam ediyor. Kadro konusunda ofansif anlamda biraz sıkışıklığımız var ve bu gerçeği kabul etmek lazım" şeklinde konuştu.

“Son derece zor bir müsabaka ama biz Denizlispor'uz ve taraftarımız var”

Altınordu maçının zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını dile getiren İldiz, karşılaşmada oyuncular ile birlikte taraftarlara ve camiaya büyük görev düştüğünü aktardı. Yetiştirici bir kulübe karşı oynamanın kolay olmadığını hatırlatan İldiz, açıklamasına şöyle devam etti:

“Devre arasında bilindiği üzere çok net bir şekilde ne yapacağımızı söylemiştik. Gelecek ve gidecek olan arkadaşlarımızı söylemiştik. Ama son saniyelerde transferimizi olmadı, nedenlerinin bir anlamı yok. İmkanlarımız ve bu imkanlar çerçevesinde Altınordu maçına hazırlanıyoruz. Altınordu çok zorlu bir rakip ama amaçları farklı iki takım açıkçası. Yetiştirici bir kulübe karşı oynamak hiç kolay değil. Çünkü bu sene üstüne koyarak gidiyorlar ve hedefte koydular önlerine. Hafta sonu son derece zor bir müsabaka olacak ama biz de Denizlispor'uz ve taraftarımız var. Taraftarlardan ricam bu hafta stadı doldurmaları. Her hafta dolduruyorlar ama öncelikle çok iyi destek vermeleri lazım. Hep konsantrasyonumuzun artarak devam etmesi lazım. Sadece arkadaşların değil camia olarak bu şekilde olması lazım. Hiçbir şey başaramadık ve yine söylüyorum her gün iyiye gitmek lazım. Arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve camiamızla bu şekilde davranırsak rakiplerimizi daha kolay mağlup edebiliriz diye düşünüyorum.”