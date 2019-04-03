İldiz: “İyi bir geri dönüş oldu”

İyi bir geri dönüş oldu, kayıpsız kapatmak isterdik ama futbolda var bunlar” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Altay ile 3-3 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonu düzenlediği bazın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ligin son derece zorlu geçtiğini belirten İldiz, Altay karşılaşmasının mutlak olarak kazanmak istediklerini söyledi. Oyuna iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini ifade eden İldiz, “Ancak enteresan bir gol yedik. Bunun tekrar tekrar izlenmesini istiyorum. Bir serbest atış vardı, rakibimiz başladı ondan sonra tekrar aldılar, hoca devam edilmesini söyledi, rakibimiz tekrar başladı. Yani orda el olması lazım bize göre ama o pozisyon gitti gol oldu ve bu da bizi ciddi şekilde demorolize etti. Başka net bir pozisyonumuz da var, kale içerisinde Alperin'in pozisyonu vardı. Arkadan ikinci golü yedik ama bütün bunlar 1-1'den sonraki kötü oyunumuzu kapatamaz, ilk yarıda biz de istediklerimizi yapamadık” diye konuştu.

“Bu kaybımızı başka yerlerden çıkaracağız”

Maçın 2. yarısında oyuna yaptıkları müdahalelerle daha Denizlispor gibi oynamaya başladıklarını aktaran İLdiz, “Seyircimiz de desteklerini sürekli sürdürdü. 3. golü yedik, buna rağmen oyunu bırakmadık. Burada iyi bir geri dönüş yaptık diye düşünüyorum ama birazcık daha süre olsaydı maçı kayıpsız kapatabilirdik. 2. yarıdaki mücadelemiz ve aldığımız puan belki de bizi şampiyon yapacak. Puan durumuna bakıldığında liderliğimizi korumuş olduk. 7 tane final maçı var, bu tür kayıplar zaman zaman olabilir, bu kaybımızı başka yerlerden çıkaracağız. Seyircimize de teşekkür ederim. İyi bir geri dönüş oldu, kayıpsız kapatmak isterdik ama futbolda var bunlar. 7 tane final maçımız kaldı onlara bakacağız” şeklinde konuştu.