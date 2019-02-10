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İldiz: “Sonuna kadar galibiyet golünü kovaladık ve attık”

Altınordu’yu ikinci yarıda bulduğu tek golle geçen Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, karşılaşma ile ilgili olarak, “Pozisyon vermeden sonuna kadar galibiyet golünü kovaladık ve attık” dedi.

Altınordu'yu ikinci yarıda bulduğu tek golle geçen Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, karşılaşma ile ilgili olarak, “Pozisyon vermeden sonuna kadar galibiyet golünü kovaladık ve attık” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Denizlispor ikinci yarıda bulduğu tek golle Altınordu'yu 1-0 geçmeyi başardı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren İldiz, zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını söylediklerini ve böylede olduğunu kaydetti. Karşılaşmanın uzun süreden beride mağlup olmayan iki takımın mücadelesi olduğunu hatırlatan İldiz, “Rakibimiz Altınordu çıkıyor karşılaşmaya oynuyor ve üzerinde baskı da yok. Amaçları farklı iki takımın mücadelesi oldu. Altınordu'yu kutluyorum çok iyi mücadele ettiler. Ama benim takım oyuncularımı da kutluyorum, hakikaten maçı sonuna kadar istedik. İlk devre ve ikinci devre pozisyon vermeden sonuna kadar galibiyet golünü kovaladık ve attık. Camia olarak bizim adımıza çok mutlu bir akşam oldu. Ama zor bir müsabaka oldu bundan sonra da zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız bu bir gerçek. Bunun bilinci içerisinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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