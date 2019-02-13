İldiz: “Zirvede rüzgarlar çok sert eser”

Ligin ikinci devresine zorluk derecesi yüksek maçlarla başladıklarını aktaran Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor karşılaşmasının da bu maçlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Maç Pazartesi günü oynanacağı için önümüzde daha zamanımız var. Şu anda ufak tefek arızalarımız var, onları gidermeye çalışıyoruz. Cezalı arkadaşlarımız var, onların yerine doldurmaya çalışacağız. Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehirspor karşılaşmasında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de hiç kaybetmeye tahammülümüz yok. Pazartesi akşamının geçtiğimiz hafta Denizli'de olduğu gibi Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Ayakta kalıp sağlam durmasını bilmek gerek”

Zirvede rüzgarların çok sert estiğini vurgulayan İldiz, burada ayakta kalıp sağlam durmanın önemli olduğunu ifade ederek, “Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, ayakta kalmasını bilmek lazım. Bu anlamda bakıldığında biz kaçan takım pozisyonundayız, daha önce kovalayan takımdık. Hem ayakta çok sağlam durmamız lazım hem de koşmasını bilmemiz lazım. Koşarken tökezlememiz lazım, çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar bunu biliyoruz. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olacağını düşünmüyorum, bu ağır dönemleri kayıpsız geçen takımlar avantaj elde edecektir” diye konuştu.