İlk kez hayata geçirilen 'Kazanım Değerlendirme' uygulaması Denizli'de başladı

Korona virüs nedeniyle 1,5 yıl uzaktan eğitim verilen ortaokul ve lise öğrencilerine Türkiye genelinde ilk kez hayata geçirilen Kazanım Değerlendirme Uygulaması Denizli'de başladı.

İlimiz genelinde ortaokul 7. ve 8. sınıflarda 26 bin 392, lise 11. ve 12. Sınıflarda 25 bin 324 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek uygulamanın ortaokul öğrencileri ile başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bakanlığımız tarafından korona virüs salgın sürecinden kaynaklı yaklaşık 1.5 yıl yüz yüze eğitime ara verilen süreçte ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yapılıyor. İlimizde de 81 ille aynı anda başlayan uygulamalar iki gün süre ile gerçekleşiyor. İlimiz genelinde uygulamaya katılacak öğrencilerimiz kendi okullarında uygulama programına alınıyor. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla Bakanlığımızca öğrencilerimizin öğrenme kayıpları tespit edilip eğitim programları yeniden güncellenecek” dedi.

Kazanım Değerlendirme Uygulaması kapsamda bilgi veren Müdür Ekici, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, Fen bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınıyor.

Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya ilimizde 7'nci sınıf düzeyinde 13 bin 293, 8'inci sınıf düzeyinde 13 bin 099, 11'inci sınıf düzeyinde 13 bin 207 ve 12'nci sınıf düzeyinde 12 bin 17 öğrenci olmak üzere toplam 51 bin 716 öğrenci katılacak" ifadelerini kullandı.

Uygulama hangi derslerden ve nasıl yapılacak?

Ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine başlatılan ilk kazanım değerlendirme uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik bir sonraki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinden otuzar; Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacak. Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak. Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.