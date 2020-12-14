İnek karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

Denizli'de, yola çıkan inek ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç kazada otomobilde hasar oluşurken, büyükbaş hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin karşısına bir anda inek çıkıyor. Kendisine doğru gelen hayvana çarpmak istemeyen sürücü yavaşlayarak durmak istediği sırada üzerine doğru koşan inek ile çarpışıyor. Sürücünün manevra yapmaya çalışması ise boşa çıkıyor. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamışçasına geri dönüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise başlangıçta ürkmelerine rağmen sıradan bir durum gibi karşılamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, ineğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.